Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach schwerem Raub - Zeugen gesucht

Hagen (ots)

Bereits im Juni 2025 gab ein 51-Jähriger gegenüber der Polizei an, dass er in der Hochstraße Opfer eines schweren Raubes geworden sei. Er schilderte, dass ihn eine Frau auf der Straße angesprochen und ihm ein Handy zum Kauf angeboten habe. Unter einem Vorwand brachte sie den 51-Jährigen dazu, ihr in ein Mehrfamilienhaus zu folgen. Dort sei er von weiteren Personen angegriffen worden. Man habe ihm Wertsachen und persönliche Gegenstände entwendet. Nach Angaben des Mannes hätten die Täter danach die Wohnung verlassen, seien jedoch nach einiger Zeit zurückgekommen, um ihn unter Anwendung von erneuter Gewalt nach mehr Geld zu fragen. Nachdem die Forderung erfolglos geblieben sei, habe man ihn schließlich gehen lassen.

Die Kriminalpolizei bittet im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung um sachdienliche Zeugenhinweise. Fotos der Tatverdächtigen sind hier zu finden:

https://polizei.nrw/fahndung/186164

Zeugen werden gebeten, Hinweise unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

