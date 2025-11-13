Polizei Hagen

POL-HA: 31-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss: Verkehrsunfall beim Linksabbiegen

Hagen-Wehringhausen (ots)

Ein 31-jähriger Mann fuhr am Mittwochmorgen (12.11.2025) mit seinem Auto auf der Wehringhauser Straße und missachtete beim Abbiegen die Vorfahrt einer 43-Jährigen.

Der Dortmunder fuhr mit seinem Renault Master um 6.30 Uhr auf der Wehringhauser Straße in Richtung Haspe und beabsichtigte, der Straße zu folgen und an der Kreuzung nach links in Richtung Hauptbahnhof abzubiegen. Der 31-Jährige übersah dabei nach eigenen Angaben den Seat Ibiza einer 43 Jahre alten Breckerfelderin, die ihm entgegenkam. Durch die Kollision erlitt sie leichte Verletzungen und musste im weiteren Verlauf ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Die eingesetzten Polizisten, die zur Unfallaufnahme erschienen waren, führten einen Atemalkoholtest bei dem Mann durch, der negativ verlief.

Der Drogenvortest zeigte jedoch ein positives Ergebnis. Daraufhin wurde der 31-Jährige zur weiteren Beweisführung einer Blutprobenentnahme unterzogen. Zudem stellten die Beamten seinen Führerschein sicher und untersagten ihm die Weiterfahrt. Beide Fahrzeuge wiesen starke Beschädigungen auf, die sich schätzungsweise auf rund 28.000 Euro belaufen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die weiteren Unfallermittlungen übernimmt nun das Verkehrskommissariat. (rst)

