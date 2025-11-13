Polizei Hagen

POL-HA: Drei Festnahmen nach Einbruch in Wohnung - Tatverdächtige reisen mit Porsche an

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Donnerstag (13.11.2025) beobachtete ein Hagener gegen 04:20 Uhr in der Frankfurter Straße, wie sich mehrere Gestalten einem Mehrfamilienhaus näherten, das an eine Spielhalle grenzt. Mittels "Räuberleiter" verhalf einer der Männer zwei seiner Komplizen, sich Zugang zu einem Fenster zu verschaffen, welches sie aufhebelten. Als die Polizisten eintrafen, flüchteten die Einbrecher in verschiedene Richtungen. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten zwei der weglaufenden Männer auf der Flucht stellen. Einen dritten Tatverdächtigen, der abfahrbereit in einem Porsche Macan wartete, nahmen die Polizisten ebenfalls fest. Die Männer (29, 30, 42) wurden in das Polizeigewahrsam überführt. Der Porsche wurde beschlagnahmt. Zu einem Kontakt mit dem Wohnungsinhaber kam es nicht. Er war verreist. Die Beamten legten eine umfangreiche Anzeige vor und übergaben den Sachverhalt an die Hagener Kriminalpolizei. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell