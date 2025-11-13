Polizei Hagen

POL-HA: Alkoholisierter Fahrradfahrer will von Unfallort flüchten

Hagen-Boele (ots)

In Boele verunfallte am Mittwochvormittag (12.11.2025) ein 64 Jahre alter Fahrradfahrer, der gegen ein geparktes Auto fuhr und anschließend flüchten wollte. Bei der Unfallaufnahme durch Polizeibeamte stellte sich heraus, dass der Mann alkoholisiert war.

Der 64-Jährige fuhr mit seinem Fahrrad auf der Fritz-Reuter-Straße, als er die Kontrolle über sein Rad verlor und mit einem am Fahrbahnrand geparkten Mercedes-Benz kollidierte. Der Senior stürzte und wollte sich anschließend von der Unfallstelle entfernen. Die Halterin des Mercedes sprach den Mann an und konnte eine Flucht des Mannes durch Festhalten des Fahrrads verhindern. Sie alarmierte die Polizei, die wenig später eintraf und im Rahmen der Unfallaufnahme einen starken Alkoholgeruch in der Atemluft wahrnahm. Zudem wies der 64-Jährige einen schwankenden Gang und eine verwaschene Aussprache auf. Der Verdacht der Alkoholisierung bestätigte sich durch einen freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest. Dieser wies einen Wert von rund 2,4 Promille nach. Der Mann musste zur weiteren Beweisführung eine ärztliche Blutprobe abgeben und wurde anschließend zum eigenen Schutz in Gewahrsam genommen. (rst)

