Polizei Hagen

POL-HA: 9-jähriger Radfahrer stößt an Parkplatzausfahrt mit Auto zusammen

Hagen-Haspe (ots)

Als ein 42-jähriger Autofahrer am Dienstag (11.11.) auf der Voerder Straße gegen 16.25 Uhr langsam aus der Ausfahrt eines Parkplatzes fuhr, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 9-jährigen Radfahrer. Der Kia-Fahrer gab an, sich aufgrund der begrenzten Sicht langsam an die Straße herangetastet zu haben. Er habe sich bereits zur Hälfte auf dem Gehweg befunden, als er den Jungen auf seinem Fahrrad sah. Der 42-Jährige stoppte daraufhin sein Fahrzeug. Das Kind, das in Richtung der Markanastraße unterwegs war, stieß anschließend aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Kia zusammen. Der Junge verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde in Begleitung seiner Mutter vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden durch das Verkehrskommissariat geführt. (arn)

