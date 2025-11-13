Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrer stößt fast mit Streifenwagen zusammen und sucht bei Kontrolle seine Brille

Hagen-Vorhalle (ots)

Direkt vor einem Streifenwagen der Polizei führte ein Hagener am Mittwoch (12.11.) ein völlig unvorhergesehenes und nicht notwendiges Fahrmanöver mit seinem Mountainbike durch. Der 44-Jährige war auf der Herdecker Straße in Höhe einer Waschanlage in Richtung Vorhalle unterwegs, als er schätzungsweise 1,5 - 2 Meter nach links ausscherte. Der Fahrer des Einsatzfahrzeugs musste stark abbremsen, um nicht mit dem Radfahrer zusammenzustoßen. Unmittelbar nach diesem Vorfall wendete der Polizist das Auto, um den 44-Jährigen zu kontrollieren. Der Mann zeigte sich freundlich, war jedoch sehr nervös, unruhig und verunsichert. Auf das Fahrmanöver angesprochen, waren seine Angaben nicht plausibel. Erst sei das extreme Ausscheren nach links gar nicht so erheblich gewesen, wie es auf die Polizisten wirkte, dann wiederum sei es unumgänglich gewesen, weil er ein Hindernis wahrgenommen habe, dem er ausweichen wollte. Die Beamten konnten ein solches Hindernis jedoch nicht feststellen. Als die Einsatzkräfte einen freiwilligen Drogenvortest mit dem Hagener durchführten, verlief dieser positiv auf Cannabis. Der Mountainbike-Fahrer war so nervös, dass er während der Kontrolle aufgeregt seine Brille suchte. Er habe sie beim Anhaltevorgang verloren. Dazu suchte er die Stelle im Radius von mehreren Metern ab, fand die Brille schließlich jedoch in seiner eigenen Tasche. Aufgrund der Feststellungen, Ausfallerscheinungen und des positiven Drogenvortest musste der 44-Jährige eine Blutprobe abgeben und erhielt eine Strafanzeige. Das Fahrrad wurde einem Bekannten des Hageners übergeben. Im Anschluss an die Maßnahme wurde der Mann, der sich zu jeder Zeit freundlich und höflich verhielt, entlassen. (arn)

