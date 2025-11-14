Polizei Hagen

POL-HA: Drei Verkehrssünder an einem Tag - Verkehrsdienst der Hagener Polizei ahndet verschiedene Verstöße

Hagen (ots)

Beamte des Verkehrsdienstes der Hagener Polizei ahndeten am Mittwoch (12.11.2025) mehrere Verstöße im Stadtgebiet. Als sie Kontrollen an der Berchumer Straße durchführten, wurden sie auf einen Pritschenwagen aufmerksam. Zum einen war der Fahrgastraum voll besetzt, zum anderen war aber auch die Ladefläche voller Schüttgut. Eine Wägung des LKW zeigte: Das Fahrzeug war um 1,5 Tonnen überladen. Die Beamten untersagten dem 55-jährigen Fahrer die Weiterfahrt. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er das Bußgeld in Höhe von 235 Euro vor Ort bezahlen. Bei einsetzender Dunkelheit achteten die Polizisten dann in der Eckeseyer Straße auf Fahrzeuge mit defekter Beleuchtung. Dabei hielten sie einen 43-jährigen VW-Fahrer an, bei dem der Verdacht des Drogenkonsums bestand. Er musste eine Blutprobe abgeben. Zuletzt wurden die Beamten dann noch in der Fleyer Straße auf das Auto eines 38-jährigen Hageners aufmerksam, da er mit eingeschaltetem Fernlicht den Gegenverkehr blendete. Ein Atemalkoholtest zeigte 0,82 Promille an. Auf ihn wird ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot zukommen. (sen)

