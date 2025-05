Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Dettenheim - Gebäudebrand in Rußheimer Industriegebiet - Polizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots)

Ein Brand mehrerer Holzpaletten hat in der Nacht auf Dienstag im Rußheimer Industriegebiet auf ein Firmengebäude übergegriffen und einen Sachschaden im fünfstelligen Bereich verursacht.

Nach aktuellem Ermittlungsstand gerieten gegen 00:25 Uhr in der Ruchenstraße aus bislang ungeklärter Ursache mehrere gelagerte Holzpaletten in Brand. Die Flammen griffen in der Folge auf das unmittelbar angrenzende Firmengebäude über und setzten dieses teilweise in Brand.

Eine aufmerksame Zeugin alarmierte die Feuerwehr, die den Brand zügig unter Kontrolle brachte und ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile verhinderte.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 25.000 Euro. Glücklicherweise befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Personen im Gebäude, sodass niemand verletzt wurde.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Franz Henke, Pressestelle

