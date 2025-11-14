Polizei Hagen

POL-HA: Personen- und Fahrzeugkontrollen mit dem Ordnungsamt

Hagen (ots)

Im Schulterschluss mit Einsatzkräften des Ordnungsamtes führten Polizeibeamte des Schwerpunktdienstes am Donnerstag (13.11.2025) gemeinsame Kontrollen durch.

Im Zeitraum zwischen 11.30 und 13.30 Uhr überprüften sie im Bereich des Hauptbahnhofs und im Stadtteil Wehringhausen rund 50 Personen und diverse Fahrzeuge. Hierbei ahndeten die Mitarbeitenden des Ordnungsamtes 18 Parkverstöße. Aufgrund einer Betriebsuntersagung wurde ein Mercedes-Benz zudem abgeschleppt. Weiterhin stellten die Polizeibeamte zwei Handyverstöße fest, die sie ebenfalls ahndeten, und machten verdächtige Feststellungen bei zwei Autos aus Essen. Hierbei konnten die Einsatzkräfte bei der Überprüfung der Daten des Fahrzeugscheins keinen eindeutigen Halter ermitteln, weshalb sie die Kennzeichen und Fahrzeugscheine präventiv sicherstellten. Weiterhin führt die Polizei behördenübergreifende Schwerpunktkontrollen durch, um den Kontrolldruck hochzuhalten. (rst)

