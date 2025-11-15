Polizei Hagen

POL-HA: Pol-HA: 48-Jähriger nach Ladendiebstahl gefasst

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Freitagmittag (14.11.2025) bemerkte ein aufmerksamer Kunde während seines Einkaufs in einem Supermarkt in der Rathaus-Galerie eine verdächtige Person in der Getränkeabteilung. Der Zeuge konnte beobachten, wie ein 48-jähriger Mann aus Hagen 25 Getränkedosen im Wert von ca. 75 Euro in seine Sporttasche steckte und aus dem Geschäft flüchtete. Der Zeuge erkannte den Diebstahl frühzeitig und verfolgte den Ladendieb eigenmächtig. Zeitgleich verständigte er die Polizei und konnte den Tatverdächtigen bis zur Bergstraße verfolgen. Der 48-jährige Hagener bemerkte den Zeugen hinter sich und versuchte diesen in der Folge von sich wegzustoßen, um seine Flucht fortzusetzen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten den Tatverdächtigen kurz darauf in der Nähe des Fichte Gymnasium einholen und festnehmen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen gegen den 48-jährigen Hagener aufgenommen. (tse)

