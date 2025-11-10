Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei beschlagnahmt verbotene Waffen und Drogen

Münster (ots)

Ein wahres Waffenarsenal hatte ein 46-Jähriger in den Taschen, den die Bundespolizei am Sonntagmorgen (9. November) kontrolliert hat.

Aufgrund seines auffälligen Verhaltens haben die Einsatzkräfte den offensichtlich unter Drogeneinfluss stehenden Mann im Hauptbahnhof Münster angehalten. Im Zuge der Durchsuchung tauchten immer mehr verbotene Gegenstände auf. Während sein Tierabwehrspray noch erlaubt ist, handelt es sich bei zwei aufgefundenen Schlagringen um verbotene Waffen. Bei eingehender Prüfung entpuppte sich eine Taschenlampe als Elektroschocker. Diese Art getarnter Waffen ist ebenfalls verboten. Daneben förderte die Durchsuchung verschiedene Betäubungsmittel zutage. Alle verbotenen Gegenstände wurden beschlagnahmt und gegen den deutschen Staatsangehörigen aus dem sächsischen Wurzen wurden Strafverfahren wegen der Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz eingeleitet. Wozu er die Waffen mit sich führte, blieb sein Geheimnis.

