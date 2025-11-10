PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei beschlagnahmt verbotene Waffen und Drogen

Münster (ots)

Ein wahres Waffenarsenal hatte ein 46-Jähriger in den Taschen, den die Bundespolizei am Sonntagmorgen (9. November) kontrolliert hat.

Aufgrund seines auffälligen Verhaltens haben die Einsatzkräfte den offensichtlich unter Drogeneinfluss stehenden Mann im Hauptbahnhof Münster angehalten. Im Zuge der Durchsuchung tauchten immer mehr verbotene Gegenstände auf. Während sein Tierabwehrspray noch erlaubt ist, handelt es sich bei zwei aufgefundenen Schlagringen um verbotene Waffen. Bei eingehender Prüfung entpuppte sich eine Taschenlampe als Elektroschocker. Diese Art getarnter Waffen ist ebenfalls verboten. Daneben förderte die Durchsuchung verschiedene Betäubungsmittel zutage. Alle verbotenen Gegenstände wurden beschlagnahmt und gegen den deutschen Staatsangehörigen aus dem sächsischen Wurzen wurden Strafverfahren wegen der Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz eingeleitet. Wozu er die Waffen mit sich führte, blieb sein Geheimnis.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeidirektion Münster
Pressestelle
Markus Heuer
Telefon: 0251 97437 - 1012
E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Internet: www.bundespolizei.de

Bahnhofstr. 1
48143 Münster

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 10:09

    BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet gesuchten Straftäter

    Paderborn (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am Freitagmorgen (07. November) einen gesuchten Straftäter verhaftet. Da der 40-jährige im Hauptbahnhof Paderborn rauchte, kontrollierte eine Streife der Bundespolizei ihn. Dabei stellten sie fest, dass zwei Staatsanwaltschaften den Deutschen suchten. Das Amtsgericht Einbeck hatte ihn 2023 wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit versuchter ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 07:35

    BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Ladendieb am Kölner Hauptbahnhof fest

    Köln (ots) - Am vergangenen Samstag (08. November) entwendete ein 45-jähriger Marokkaner vier Duftflaschen aus einer Parfümerie des Kölner Hauptbahnhofs. Für den Wohnungslosen endete der Tag im Polizeigewahrsam. Um 17:40 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Bundespolizei um Unterstützung in der Filiale gebeten. Der Ladendetektiv gab an, dass er zuvor auf der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren