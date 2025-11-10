Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Allerheiligenkirmes - Ruhiger Kirmessonntag für die Bundespolizei

Soest (ots)

Der traditionell familiär geprägte Kirmessonntag (9. November) ist aus Sicht der Bundespolizei sehr ruhig verlaufen. Die für den Bahnhof Soest zuständigen Einsatzkräfte verbuchten keinen polizeilichen Einsatz und stellten keine gefährlichen Gegenstände fest.

Zur Einhaltung des Mitführverbotes von gefährlichen Gegenständen kontrollierte die Bundespolizei an allen fünf Kirmestagen insgesamt 855 Personen im Bahnhof Soest. Hierbei stellte sie 20 Verstöße fest.

Das Mitführverbot von gefährlichen Gegenständen im Bahnhof Soest wurde durch die Bundespolizei in diesem Jahr zum ersten Mal erlassen und fand eine hohe Akzeptanz bei den bahnreisenden Besucherinnen und Besucher der Allerheiligenkirmes.

