Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Allerheiligenkirmes - Ruhiger Kirmessonntag für die Bundespolizei

BPOL NRW: Allerheiligenkirmes - Ruhiger Kirmessonntag für die Bundespolizei
Soest (ots)

Der traditionell familiär geprägte Kirmessonntag (9. November) ist aus Sicht der Bundespolizei sehr ruhig verlaufen. Die für den Bahnhof Soest zuständigen Einsatzkräfte verbuchten keinen polizeilichen Einsatz und stellten keine gefährlichen Gegenstände fest.

Zur Einhaltung des Mitführverbotes von gefährlichen Gegenständen kontrollierte die Bundespolizei an allen fünf Kirmestagen insgesamt 855 Personen im Bahnhof Soest. Hierbei stellte sie 20 Verstöße fest.

Das Mitführverbot von gefährlichen Gegenständen im Bahnhof Soest wurde durch die Bundespolizei in diesem Jahr zum ersten Mal erlassen und fand eine hohe Akzeptanz bei den bahnreisenden Besucherinnen und Besucher der Allerheiligenkirmes.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Münster
Pressestelle
Roger Schlächter
Telefon: 0251 97437 -1011 (oder -0)
E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Internet: www.bundespolizei.de

Bahnhofstr. 1
48143 Münster

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

