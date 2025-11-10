PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle im Rahmen der Grenzkontrollen

Kleve - Kempen - Kranenburg - Nettetal (ots)

Am Freitagmittag, 7. November 2025, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen auf der Bundesstraße 9 in Kranenburg einen 38-jährigen Polen als Fahrer eines in Kleve zugelassenen Personenkraftwagens bei der Einreise aus den Niederlanden. Die Überprüfung der Personalien anhand des vorgelegten gültigen polnischen Reisepasses ergab, dass die Staatsanwaltschaft Kleve ihn mit einem Haftbefehl wegen Diebstahls suchte. Der Verurteilte wurde daraufhin verhaftet und zwecks weiterer Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Der Mann zahlte auf der Dienststelle die fällige Geldstrafe in Höhe von 2400 Euro ein und konnte somit die ihm drohende 48-tägige Haftstrafe abwenden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Pole seine Reise fortsetzen.

Auf der Bundesautobahn 3 reiste am Samstagabend, 8. November 2025, ein 26-jähriger Rumäne als Beifahrer in einem in Gelsenkirchen zugelassenen Personenkraftwagen über den Grenzübergang Elten-Autobahn in das Bundesgebiet ein. Die Überprüfung der Personalien des Reisenden anhand der vorgelegten rumänischen Identitätskarte auf dem Rastplatz Knauheide ergab, dass die Staatsanwaltschaft Essen einen Haftbefehl wegen Diebstahls gegen den Mann erlassen hat. Der Gesuchte zahlte die fällige Geldstrafe in Höhe von 340 Euro bei der Bundespolizei ein und konnte somit die ihm drohende 34-tägige Haftstrafe abwenden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen gestattet die Bundespolizei dem Rumänen die Weiterreise.

Einen 30-jährigen Rumänen kontrollierte die Bundespolizei am späten Samstagabend als Fahrer eines in Kempen-Krefeld zugelassenen Personenkraftwagens auf der Bundesautobahn 61 bei der Einreise aus den Niederlanden. Hier stellte sich bei der Überprüfung der Personalien heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Krefeld wegen Diebstahls vorliegt. Der Verurteilte zahlte die fällige Geldstrafe in Höhe von 400 Euro bei der Bundespolizei ein und konnte somit die 13-tägige Haftstrafe abwenden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Weiterreise gestattet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Kleve
Uwe Eßelborn

Telefon: (02821) 7451-0
E-Mail: presse.kle@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
Internet: www.bundespolizei.de

Emmericher Straße 92-94
47533 Kleve

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
  • 09.11.2025 – 13:26

    BPOL NRW: Mehrere Festnahmen: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle

    Dortmund, Recklinghausen, Essen (ots) - Am 07. November vollstreckten Beamte der Bundespolizei mehrere Haftbefehle. Bei einem serbischen Staatsbürger stellten die Einsatzkräfte gleich drei offene Haftbefehle fest. Gegen 10:25 Uhr traf eine Streife im Dortmunder Hauptbahnhof einen 40-Jährigen an. Die Überprüfung seiner Personalien verlief zuerst negativ, jedoch war ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 13:25

    BPOL NRW: Widerstand im Hauptbahnhof: Tatverdächtige beißt Bundespolizisten!

    Dortmund (ots) - Am 7. November machten Reisende die Bundespolizei im Dortmunder Hauptbahnhof auf eine psychisch auffällige Frau aufmerksam. Bereits bei der Ansprache verhält sie sich aggressiv. Ein erteilter Platzverweis muss mit Zwang durchgesetzt werden, wobei die Frau einen Beamten in den Finger beißt. Der Biss konnte nur nach dem Einsatz von Pfefferspray ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 10:30

    BPOL NRW: Allerheiligenkirmes - Bundespolizei stellt sieben gefährliche Gegenstände sicher

    Soest (ots) - Aus bundespolizeilicher Sicht ist auch der Kirmessamstag (8. November) am Bahnhof Soest weitestgehend friedlich verlaufen. Zur Einhaltung des Mitführverbotes von gefährlichen Gegenständen kontrollierten die Einsatzkräfte der Bundespolizei im Bahnhof insgesamt 151 Personen und stellten dabei sieben Verstöße fest. Es wurden zwei Einhandmesser, zwei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren