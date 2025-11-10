Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Ladendieb am Kölner Hauptbahnhof fest

Köln (ots)

Am vergangenen Samstag (08. November) entwendete ein 45-jähriger Marokkaner vier Duftflaschen aus einer Parfümerie des Kölner Hauptbahnhofs. Für den Wohnungslosen endete der Tag im Polizeigewahrsam.

Um 17:40 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Bundespolizei um Unterstützung in der Filiale gebeten. Der Ladendetektiv gab an, dass er zuvor auf der Videoanlage gesehen hatte, wie eine ihm unbekannte Person vier Flaschen Parfüm im Wert von über 320 Euro in seine mitgeführte Tüte packte und daraufhin die Filiale verließ, ohne für die Artikel zu bezahlen. Die Sicherheitsschranken der Filiale hatten jedoch nicht, wie sonst üblich, einen Alarmton von sich gegeben, als der Mann diese verließ.

Die Einsatzkräfte stellten fest, dass es sich bei der Tüte um eine präparierte Geschenktüte handelte, die die elektronischen Sicherungen von Gegenständen in der Tüte funktionsunfähig macht.

Zur Durchführung der strafprozessualen Maßnahmen nahmen sie den Mann mit auf die Dienststelle. Ein Abgleich der Personalien des 45-Jährigen ergab, dass das Regierungspräsidium in Karlsruhe nach dem Marokkaner suchte. Des Weiteren wurden Aufenthaltsermittlungen aus Belgien, Frankreich und den Niederlanden aufgrund von Straftaten festgestellt. Der Gesuchte konnte zudem weder einen gültigen Aufenthaltsstatus, noch einen festen Wohnsitz nachweisen.

Die Einsatzkräfte nahmen den Polizeibekannten fest und führten ihn dem Polizeigewahrsam zu. Er muss sich nun wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls sowie des unerlaubten Aufenthalts vor einer Richterin oder einem Richter verantworten.

