Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet gesuchten Straftäter

Paderborn (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Freitagmorgen (07. November) einen gesuchten Straftäter verhaftet.

Da der 40-jährige im Hauptbahnhof Paderborn rauchte, kontrollierte eine Streife der Bundespolizei ihn. Dabei stellten sie fest, dass zwei Staatsanwaltschaften den Deutschen suchten. Das Amtsgericht Einbeck hatte ihn 2023 wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit versuchter Körperverletzung, Beleidigung, Vortäuschen einer Straftat und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Da er gegen die Bewährungsauflagen verstoßen hatte, wurde die Strafaussetzung im Oktober 2025 widerrufen. Der Mann wurde zur Verbüßung der Haftstrafe von zehn Monaten ausgeschrieben.

Weiter hat die Staatsanwaltschaft Hildesheim im Rahmen eines anderen Verfahrens eine Vermögensabschöpfung bei dem Mann angeordnet. Durch die Vermögensabschöpfung soll Straftätern der Vermögensvorteil aus ihren Taten genommen werden. In diesem Fall verfügte der Gesuchte jedoch über keine Barmittel.

Der Verurteilte wurde verhaftet und in die Justizvollzugsanstalt Bielefeld eingeliefert.

