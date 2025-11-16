PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Senior bei Verkehrsunfall verletzt
Rettungsdienst und Feuerwehr im Einsatz

Hagen (ots)

Am 15.11.2025 kam es gegen 11:20 Uhr in der Straße Elfriedenhöhe in Hagen, Ortsteil Mittelstadt, zu einem Alleinunfall im Straßenverkehr, bei dem ein 85-jähriger Fahrzeugführer verletzt wurde und erheblicher Sachschaden entstand. Der Senior wurde leicht verletzt durch die Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

Der 85-jährige Fahrzeugführer befuhr die Böhmerstraße in Hagen, Ortsteil Mittelstadt, und bog ab in die Straße Elfriedenhöhe. Bei diesem Abbiegevorgang verlor der Senior aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Stark beschleunigend fuhr das Fahrzeug zunächst talwärts auf den Gehweg. Dort kollidierte der graue Mercedes E 200 CGI nacheinander mit drei Elementen eines Rammschutzgeländers zur Erhöhung der Fußgängersicherheit. Der anschließende Aufprall auf die Fassade eines Wohnhauses war es, welcher den Pkw schließlich ausbremste und zum Stehen brachte.

Bei dem Verkehrsunfall wurde der Senior leicht verletzt. Ein Rettungswagen führte ihn einem örtlichen Krankenhaus zu.

Am Pkw, den Verkehrseinrichtungen sowie dem Wohnhaus entstand erheblicher Sachschaden.

Der Pkw verblieb nicht mehr fahrbereit und wurde von einem Abschleppdienst abgeholt.

Die Feuerwehr nahm ausgelaufene Betriebsmittel fachgerecht auf.

Die Unfallstelle wurde abgesichert und an die Stadt Hagen übergeben.

Die Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen, Lichtbilder gefertigt sowie eine Skizze erstellt. (rd)

