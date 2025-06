Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Vierergruppe geht auf 25-Jährigen los - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am Freitag gegen 20 Uhr beleidigten und verletzten vier bislang unbekannte Jugendliche einen 25-jährigen Passanten im heidelberger Industriegebiet Rohrbach-Süd. An der Unterführung der B3 in der Hertzstraße umzingelten die vier Jugendlichen den Geschädigten, traten und beleidigten ihn ohne ersichtlichen Grund. Im Anschluss fuhren die vier Tatverdächtigen in Richtung des Feldgebiets nach Rohrbach davon. Bei dem Übergriff wurde der 25-Jährige leicht verletzt. Die männlichen, jugendlichen Angreifer wurden wie folgt beschrieben:

- Erste Person (auf einem E-Scooter) - Blonde Haare - Helle Haut - Blauer Rucksack - Blaues Shirt - Schwarze Cap - Grünkarierte, kurze Hose - Adidas Sandalen - Weiße Socken - Ca. 16 Jahre alt - Zweite Person (auf einem Fahrrad) - Dunkle Haare - Gebräunte Haut - Graues Shirt - Cremefarbene, lange Hose - Ca. 16 Jahre alt - Dritte Person (auf einem E-Scooter) - Helle Haut - Vierte Person (auf einem E-Scooter) - Schwarze Haare - Helle Haut - Schwarzer Rucksack - Weißes Shirt - Graue Hose - Weiße Schuhe und Socken

Derzeit wird durch die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Jugendlichen oder der Tat machen können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.-Nr.: 06221/3418-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell