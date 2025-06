Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zeugen nach gefährlichem Überholmanöver gesucht

Weinheim (ots)

Bereits am Donnerstag, den 12.06. gegen 19:36 Uhr soll ein 24-jähriger Motorradfahrer bei einem Überholmanöver in der Birkenauer Talstraße einen Verkehrsteilnehmer im Gegenverkehr gefährdet haben. Der 24-Jährige war in Richtung Birkenau unterwegs, als er ein vorausfahrendes Auto überholte. Hierbei soll er trotz eines bestehenden Überholverbotes in den Gegenverkehr ausgeschert und nur knapp einer Kollision entgangen sein. Ein Polizeibeamter, welcher privat hinter dem Motorradfahrer herfuhr, versetzte sich daraufhin in den Dienst und stoppte den 24-Jährigen wenig später an einer Ampel. Der unbekannte Geschädigte konnte derzeit noch nicht ausfindig gemacht werden. Das Polizeirevier Weinheim sucht nun Zeugen sowie den geschädigten Verkehrsteilnehmer und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06201/1003-0 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

