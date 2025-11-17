Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Siegen und Polizei Hagen: Verdächtige Feststellungen auf der A 45: Körperteile auf der Fahrbahn gefunden

Hagen/Olpe (ots)

Auf der A 45 in Richtung Gießen, zwischen dem Kreuz Olpe-Süd und Freudenberg, wurden in der Nacht zu Montag (17.11.) Körperteile einer derzeit noch unbekannten Frau auf der Fahrbahn gefunden. Für die weitere Absuche und die Sicherung von Spuren wurde die A 45 in Richtung des Fundortes voll gesperrt. Eine Mordkommission der Hagener Polizei ist eingesetzt. Weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden. Es wird unaufgefordert nachberichtet. (arn)

