Polizei Hagen

POL-HA: Schwerverletzte Radfahrerin bei Unfall mit Fahrerflucht

Hagen-Haspe (ots)

Am Sonntagabend (16.11.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 35-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt wurde. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte die Frau und entfernte sich anschließend vom Unfallort.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Unfall um 21.40 Uhr in der Straße "Büddinghart", als die 35-Jährige in Richtung Tillmannsstraße fuhr. Dabei wurde sie von einem Auto abgedrängt, mutmaßlich touchiert und durch einen Sturz schwer verletzt. Anschließend brachten alarmierte Einsatzkräfte des Rettungsdienstes die Fahrradfahrerin in ein Krankenhaus.

Für weitere Ermittlungen zum Unfallhergang bittet die Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331 986 2066 um Zeugenhinweise. (fos)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell