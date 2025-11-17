PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Senior randaliert drei Mal in kurzer Zeit in Mehrfamilienhaus

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Montag (17.11.) leistete ein 76-jähriger Mann gegen 01.15 Widerstand gegen die Polizei. Die Einsatzkräfte trafen in der Boeler Straße auf den Bochumer, der im Flur eines Mehrfamilienhauses randalierte. Er schrie durch den Hausflur und klopfte gegen Wohnungstüren. Er löste um 1.15 Uhr bereits den dritten Einsatz innerhalb kurzer Zeit aus. Einem mehrfach ausgesprochenen Platzverweis kam er nicht nach. Die Polizisten nahmen den 76-Jährigen zur Verhinderung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, sowie zur Durchführung des Platzverweises in Gewahrsam. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

