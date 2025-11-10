Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfallflucht in der Landsbergstraße

Papenburg (ots)

Zwischen Freitag, 7. November 2025, 17:00 Uhr, und Samstag, 8. November 2025, 9:38 Uhr, kam es in der Landsbergstraße in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines geparkten blaune VW Polo und verursachte dabei leichten Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Papenburg unter der Telefonnummer 04961 / 9260 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell