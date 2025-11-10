Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Person bei Verkehrsunfall auf der L53 schwer verletzt

Sögel (ots)

Am Sonntagmittag kam es gegen 13:20 Uhr auf der Landesstraße 53 zwischen Lathen und Sögel zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Fahrer eines VW war auf der L53 in Fahrtrichtung Sögel unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte.

Der junge Mann wurde dabei schwer verletzt und nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst sowie einen Notarzt mit Unterstützung eines Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehren aus Sögel und Lathen waren zur technischen Hilfeleistung und Absicherung der Unfallstelle im Einsatz.

