POL-EL: Haren - Sachbeschädigung und versuchter Diebstahl aus Pkw

Haren (ots)

In der Nacht von Samstag, 8. November 2025, 20:00 Uhr, auf Sonntag, 9. November 2025, 9:14 Uhr, kam es auf einem Parkplatz an der Rütenbrocker Hauptstraße in Haren zu einer Sachbeschädigung und einem versuchten Diebstahl aus einem geparkten Pkw. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte die Beifahrerscheibe des Fahrzeugs mit einem Pflasterstein und durchsuchte anschließend den Innenraum nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen noch keine Hinweise auf entwendetes Diebesgut vor. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt.

Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Rütenbrocker Hauptstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Haren unter der Telefonnummer 05932 / 72100 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

