PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall auf der Lingener Straße

Nordhorn (ots)

Am Samstagnachmittag kam es gegen 15:25 Uhr auf der Lingener Straße in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Ein 51-jähriger Fahrer eines Skoda Enyaq war in Richtung Ortsausgang unterwegs und wollte auf die linke Fahrspur wechseln. Dabei übersah er den von hinten herannahenden Audi A4 einer 24-jährigen Frau. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Die 24-Jährige wurde bei dem Unfall schwer, der 51-Jährige blieb unverletzt. Die Audi Fahrerin wurde durch Rettungskräfte ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 09.11.2025 – 07:00

    POL-EL: Bad Bentheim - 47-Jähriger mit über zwei Promille unterwegs

    Bad Bentheim (ots) - In der Nacht zu Sonntag, gegen 00:05 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung auf der Ochtruper Straße in Bad Bentheim ein entgegenkommender Opel Insignia auf, der auf dem falschen Fahrstreifen unterwegs war. Die Beamten wendeten und stoppten das Fahrzeug anschließend auf der Südstraße und konnte so sicherlich Schlimmeres verhindern. Bei der ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 07:00

    POL-EL: Salzbergen - Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

    Salzbergen (ots) - Am Samstagnachmittag kam es gegen 15:07 Uhr auf der L 39 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger Fahrer eines Opel Astra war aus Richtung Salzbergen kommend in Richtung Schüttorf unterwegs und beabsichtigte, nach links auf den Mühlendamm abzubiegen. Dabei kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer, der mit seinem Krad der Marke Kawasaki in ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 07:00

    POL-EL: Meppen - Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall auf der B402

    Meppen (ots) - Am Samstagmorgen ist es gegen 9:57 Uhr auf der B402 in Höhe der Kreuzung Am Geelen / Römerstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen gekommen. Eine 21-jährige Fahrerin eines VW Up fuhr auf der B402 aus Haselünne kommend in Richtung Meppen und war aus bislang ungeklärter Ursache auf den verkehrsbedingt abbremsenden VW Touran ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren