Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall auf der Lingener Straße
Nordhorn (ots)
Am Samstagnachmittag kam es gegen 15:25 Uhr auf der Lingener Straße in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.
Ein 51-jähriger Fahrer eines Skoda Enyaq war in Richtung Ortsausgang unterwegs und wollte auf die linke Fahrspur wechseln. Dabei übersah er den von hinten herannahenden Audi A4 einer 24-jährigen Frau. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.
Die 24-Jährige wurde bei dem Unfall schwer, der 51-Jährige blieb unverletzt. Die Audi Fahrerin wurde durch Rettungskräfte ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.
