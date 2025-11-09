PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall auf der B402

Meppen (ots)

Am Samstagmorgen ist es gegen 9:57 Uhr auf der B402 in Höhe der Kreuzung Am Geelen / Römerstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen gekommen.

Eine 21-jährige Fahrerin eines VW Up fuhr auf der B402 aus Haselünne kommend in Richtung Meppen und war aus bislang ungeklärter Ursache auf den verkehrsbedingt abbremsenden VW Touran einer 47-Jährigen aufgefahren. Die Frau sowie ihr 42-jähriger Beifahrer wurden dabei leicht verletzt und mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 21-Jährige blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 8000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme kam es in beiden Fahrtrichtungen zu Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

