Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Brand in Küche eines Einfamilienhauses

Lingen (ots)

Am Freitagabend, gegen 22:10 Uhr, kam es in einem Einfamilienhaus an der Stieder Straße in Salzbergen aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Rauch- und anschließenden Brandentwicklung in der dortigen Spülmaschine im Erdgeschoss der Küche. Die Schadenshöhe ist bislang noch unklar. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr Salzbergen war mit sechs Fahrzeugen und 38 Einsatzkräften vor Ort und konnte das Feuer zügig löschen.

