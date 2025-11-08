PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Einbruch in Einfamilienhaus

Haselünne (ots)

Bislang unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Dienstagmittag und Freitagmorgen in ein unbewohntes Einfamilienhaus in Haselünne an der Ahornstraße eingebrochen. Die Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein. Anschließend durchwühlten sie sämtliche Schränke in den Räumen. Ob und welche Gegenstände entwendet wurden, ist bislang unklar. Die Polizei Haselünne bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 05961/955820 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

