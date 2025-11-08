Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Einbruch in Einfamilienhaus

Haselünne (ots)

Bislang unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Dienstagmittag und Freitagmorgen in ein unbewohntes Einfamilienhaus in Haselünne an der Ahornstraße eingebrochen. Die Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein. Anschließend durchwühlten sie sämtliche Schränke in den Räumen. Ob und welche Gegenstände entwendet wurden, ist bislang unklar. Die Polizei Haselünne bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 05961/955820 zu melden.

