Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presse Apolda

Apolda (ots)

Zu einem Unfall mit Personenschaden kam es am 04.07.2025 gegen 18:45 Uhr in der Auenstraße in Apolda. Hierbei befuhr der Fahrer eines Pkw Opel Astra die Auenstraße aus Richtung Buttstädter Straße kommend. Gleichzeitig befuhr ein 8jähriges Kind, ohne auf den Verkehr zu achten, mit dem Kinderfahrrad auf Höhe Eingang des dortigen Sportplatzes auf die Auenstraße auf. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge das Kind verletzt wurde. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

