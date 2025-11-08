Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Spelle - Einbruch in Baucontainer und Lagerraum - Werkzeuge entwendet
Spelle (ots)
Bislang unbekannte Täter haben sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Zutritt zu einer Baustelle an der Bernard-Krone-Straße in Spelle verschafft. Anschließend brachen sie einen Baucontainer sowie einen Lagerraum im Keller eines Rohbaus auf und entwendeten diverse Bauwerkzeuge. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977/204360 entgegen.
