POL-EL: Spelle - Einbruch in Baucontainer und Lagerraum - Werkzeuge entwendet

Uelsen (ots) - Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 15.17 Uhr in Uelsen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 74-jährige Fahrer mit einem Audi die Straße Uelser Feld in Richtung An der Reithalle, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er fuhr geradeaus in die Straße An der Reithalle ein und kam dort alleinbeteiligt in der Berme zum ...

mehr