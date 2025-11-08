Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Meppen - Einbruch in Gaststätte - Kaffeemaschine entwendet
Meppen (ots)
Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag in eine Gaststätte an der Straße Schullendamm in Meppen eingebrochen. Sie verschafften sich durch gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten und durchsuchten mehrere Bereiche des Gebäudes.
Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter eine hochwertige Kaffeemaschine sowie eine Flasche Wein. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.
Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 entgegen.
