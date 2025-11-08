PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen
Osnabrück - Fahndung nach Kay Falkenstein - Festnahme
Bitte um Löschung veröffentlichter Bilder

Meppen / Osnabrück (ots)

Die am gestrigen Tag veröffentlichte Fahndung nach dem 33-jährigen Kay Falkenstein aus Meppen wird hiermit zurückgenommen. Der Gesuchte konnte zwischenzeitlich festgenommen werden.

Herr Falkenstein war am Donnerstag (07.11.2025) nach einer ärztlichen Einweisung aus dem Ameos Klinikum Osnabrück geflüchtet. Im Rahmen intensiver Fahndungsmaßnahmen konnte er nun durch Polizeikräfte angetroffen und in Gewahrsam genommen werden.

Die Polizei bittet ausdrücklich darum, veröffentlichte Bilder im Zusammenhang mit der Fahndung zu löschen und nicht weiterzuverbreiten. Vielen Dank für die Unterstützung!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

  • 08.11.2025 – 06:59

    POL-EL: Rastdorf - Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall - Fahrer mit über 2,72 Promille

    Rastdorf (ots) - Am Freitagnachmittag, gegen 14:40 Uhr, kam es auf der Loruper Straße (L30) in Werlte zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Ein 32-jähriger Fahrer eines Skoda Octavia befuhr die Landesstraße in Richtung Werlte und fuhr in Höhe der Hausnummer 1 auf den vorausfahrenden Ford Kuga einer 55-jährigen Frau auf. Beide ...

    mehr
  • 08.11.2025 – 06:57

    POL-EL: Salzbergen - Brand in Küche eines Einfamilienhauses

    Lingen (ots) - Am Freitagabend, gegen 22:10 Uhr, kam es in einem Einfamilienhaus an der Stieder Straße in Salzbergen aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Rauch- und anschließenden Brandentwicklung in der dortigen Spülmaschine im Erdgeschoss der Küche. Die Schadenshöhe ist bislang noch unklar. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr Salzbergen war mit sechs Fahrzeugen und 38 Einsatzkräften vor Ort und ...

    mehr
  • 08.11.2025 – 06:56

    POL-EL: Haselünne - Einbruch in Einfamilienhaus

    Haselünne (ots) - Bislang unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Dienstagmittag und Freitagmorgen in ein unbewohntes Einfamilienhaus in Haselünne an der Ahornstraße eingebrochen. Die Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein. Anschließend durchwühlten sie sämtliche Schränke in den Räumen. Ob und welche Gegenstände entwendet wurden, ist bislang unklar. Die Polizei Haselünne bittet Zeugen, die in dem ...

    mehr
