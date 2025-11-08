Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen

Osnabrück - Fahndung nach Kay Falkenstein - Festnahme

Bitte um Löschung veröffentlichter Bilder

Meppen / Osnabrück (ots)

Die am gestrigen Tag veröffentlichte Fahndung nach dem 33-jährigen Kay Falkenstein aus Meppen wird hiermit zurückgenommen. Der Gesuchte konnte zwischenzeitlich festgenommen werden.

Herr Falkenstein war am Donnerstag (07.11.2025) nach einer ärztlichen Einweisung aus dem Ameos Klinikum Osnabrück geflüchtet. Im Rahmen intensiver Fahndungsmaßnahmen konnte er nun durch Polizeikräfte angetroffen und in Gewahrsam genommen werden.

Die Polizei bittet ausdrücklich darum, veröffentlichte Bilder im Zusammenhang mit der Fahndung zu löschen und nicht weiterzuverbreiten. Vielen Dank für die Unterstützung!

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell