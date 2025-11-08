Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Rastdorf - Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall - Fahrer mit über 2,72 Promille

Rastdorf (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 14:40 Uhr, kam es auf der Loruper Straße (L30) in Werlte zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen.

Ein 32-jähriger Fahrer eines Skoda Octavia befuhr die Landesstraße in Richtung Werlte und fuhr in Höhe der Hausnummer 1 auf den vorausfahrenden Ford Kuga einer 55-jährigen Frau auf. Beide Unfallbeteiligten wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

Ein Atemalkoholtest beim 32-jährigen Skoda-Fahrer ergab einen Wert von 2,72 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell