Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Rastdorf - Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall - Fahrer mit über 2,72 Promille
Rastdorf (ots)
Am Freitagnachmittag, gegen 14:40 Uhr, kam es auf der Loruper Straße (L30) in Werlte zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen.
Ein 32-jähriger Fahrer eines Skoda Octavia befuhr die Landesstraße in Richtung Werlte und fuhr in Höhe der Hausnummer 1 auf den vorausfahrenden Ford Kuga einer 55-jährigen Frau auf. Beide Unfallbeteiligten wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.
Ein Atemalkoholtest beim 32-jährigen Skoda-Fahrer ergab einen Wert von 2,72 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell