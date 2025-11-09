Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - 47-Jähriger mit über zwei Promille unterwegs

Bad Bentheim (ots)

In der Nacht zu Sonntag, gegen 00:05 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung auf der Ochtruper Straße in Bad Bentheim ein entgegenkommender Opel Insignia auf, der auf dem falschen Fahrstreifen unterwegs war. Die Beamten wendeten und stoppten das Fahrzeug anschließend auf der Südstraße und konnte so sicherlich Schlimmeres verhindern.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Einsatzkräfte bei dem 47-jährigen Fahrer deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,17 Promille. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, und sein Führerschein beschlagnahmt.

Die Weiterfahrt wurde untersagt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

