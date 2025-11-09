PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - 47-Jähriger mit über zwei Promille unterwegs

Bad Bentheim (ots)

In der Nacht zu Sonntag, gegen 00:05 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung auf der Ochtruper Straße in Bad Bentheim ein entgegenkommender Opel Insignia auf, der auf dem falschen Fahrstreifen unterwegs war. Die Beamten wendeten und stoppten das Fahrzeug anschließend auf der Südstraße und konnte so sicherlich Schlimmeres verhindern.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Einsatzkräfte bei dem 47-jährigen Fahrer deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,17 Promille. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, und sein Führerschein beschlagnahmt.

Die Weiterfahrt wurde untersagt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 09.11.2025 – 07:00

    POL-EL: Salzbergen - Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

    Salzbergen (ots) - Am Samstagnachmittag kam es gegen 15:07 Uhr auf der L 39 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger Fahrer eines Opel Astra war aus Richtung Salzbergen kommend in Richtung Schüttorf unterwegs und beabsichtigte, nach links auf den Mühlendamm abzubiegen. Dabei kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer, der mit seinem Krad der Marke Kawasaki in ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 07:00

    POL-EL: Meppen - Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall auf der B402

    Meppen (ots) - Am Samstagmorgen ist es gegen 9:57 Uhr auf der B402 in Höhe der Kreuzung Am Geelen / Römerstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen gekommen. Eine 21-jährige Fahrerin eines VW Up fuhr auf der B402 aus Haselünne kommend in Richtung Meppen und war aus bislang ungeklärter Ursache auf den verkehrsbedingt abbremsenden VW Touran ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren