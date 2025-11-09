Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Salzbergen (ots)

Am Samstagnachmittag kam es gegen 15:07 Uhr auf der L 39 zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 33-jähriger Fahrer eines Opel Astra war aus Richtung Salzbergen kommend in Richtung Schüttorf unterwegs und beabsichtigte, nach links auf den Mühlendamm abzubiegen. Dabei kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer, der mit seinem Krad der Marke Kawasaki in Richtung Salzbergen fuhr. Der 28-jährige Motorradfahrer wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt, sein gleichaltriger Sozius erlitt schwere Verletzungen. Die 32-jährige Mitfahrerin im Opel wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gibt es unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Zeugen die Hinweise zum Unfall geben können werden gebeten sich mit der Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977/204360 in Verbindung zu setzen.

