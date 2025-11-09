Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Vier Verletzte nach Verkehrsunfall auf der B402

Meppen (ots)

Am Samstagabend ist es gegen 21:48 Uhr auf der B402 im Einmündungsbereich zur Meppener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem vier Personen verletzt wurden.

Ein 54-jähriger Fahrer eines VW Passat war aus Richtung Versen kommend auf der Meppener Straße unterwegs und bog nach links in Richtung Emmen ab. Dabei übersah er den von links kommenden, bevorrechtigten VW Golf eines 25-jährigen Fahrers, der auf der B402 aus Richtung Emmen in Richtung Meppen fuhr.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 54-jährige Passatfahrer und seine 47-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt. Der 25-jährige Golf-Fahrer und sein 23-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

