POL-COE: Dülmen, An der Lehmkuhle/ Gaspistole im Treppenhaus abgefeuert

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag (20.07.25) einen Transporter auf der Straße Ackerrain aufgebrochen. Gegen 1.30 Uhr hörte eine Zeugin Geräusche und sah drei unbekannte Personen an dem Fahrzeug. Nachdem sie auf sich aufmerksam machte, flüchtete das Trio in einem Auto. Die Täter entwendeten Werkzeuge. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: ...

