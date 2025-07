Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck/ Falscher Bankmitarbeiter erbeutet Geld

Coesfeld (ots)

Bargeld im niedrigen fünfstelligen Bereich erbeutete eine falsche Bankmitarbeiterin von einer Havixbeckerin. Sie erhielt einen vermeintlichen Anruf ihrer Bank. Die Betrügerin am Telefon gab an, dass es eine falsche Überweisung vom Konto der Havixbeckerin gegeben und jemand Zugriff auf das Konto erlangt habe. In der Folge ermöglichte die Havixbeckerin der Betrügerin Zugriff auf ihren Laptop, um angebliche Trojaner zu entfernen. Die Täterin überzeugten die Frau, mehrere Überweisungen zu tätigen, damit so die vermeintlichen Falschbuchungen ausgeglichen würden.

Die Polizei rät:

- Wenn Sie keinen Termin mit einem Bankmitarbeiter haben, lassen Sie niemanden in Ihr Haus - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, auch nicht durch die Drohung mit einem finanziellen Nachteil - Geben Sie niemals - weder telefonisch noch per E-Mail - ihre Zugangsdaten zum Onlinebanking oder eine TAN-Nummer weiter - Geben Sie keine Informationen zu Ihren wirtschaftlichen Verhältnissen oder ihren persönlichen Daten heraus - Rufen Sie nie über die am Telefon angezeigte Nummer zurück, sondern nur über Nummern, die Sie sich selbst herausgesucht haben - Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit. Im Zweifel wenden Sie sich an den Polizeinotruf 110 oder rufen Sie bei ihrem Geldinstitut an - Finden Sie eine Vertrauensperson, mit der Sie jederzeit über Geld sprechen können - Reden Sie vor Geldtransaktionen mit Ihrer Vertrauensperson - Machen Sie Ihre Angehörigen und Bekannte auf diese Kriminalitätsform aufmerksam

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell