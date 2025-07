Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl-Osterwick, Horst/Diebstahl an landwirtschaftlicher Maschine

Coesfeld (ots)

Weil er zwei Personen mit Taschenlampen in seiner Scheune bemerkte, rief ein Zeuge am Freitag (18.07.) gegen 23.50 Uhr die Polizei. Noch vor Eintreffen der Beamten flüchteten die Verdächtigen in ein angrenzendes Maisfeld. Aufwendige Fahndungsmaßnahmen, an denen sich auch ein Polizeihubschrauber beteiligte, verliefen ohne Erfolg. Wie sich später herausstellte, hatten die Verdächtigen zuvor in der Scheune diverse Fahrzeugtechnik von einer landwirtschaftlichen Maschine demontiert und entwendet.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter 02541-140 entgegen.

