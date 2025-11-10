Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haselünne - Brand in leerstehendem Haus
Haselünne (ots)
Am Sonntag kam es gegen 16:28 Uhr zu einem Brand in einem leerstehenden Einfamilienhaus in der Klosterstraße in Haselünne. Die Feuerwehr war mit sieben Einsatzfahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand zügig löschen. Die Schadenshöhe wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
