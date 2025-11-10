Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lünne - Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall auf der B70

Lünne (ots)

Am Sonntag, den 9. November 2025, kam es gegen 14:20 Uhr auf der Bundesstraße 70 in Höhe der Lingener Straße / Ludwig-Schriever-Straße in Lünne zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Eine 34-jährige Fahrerin eines VW Golf befuhr die Ludwig-Schriever-Straße und wollte nach links auf die B70 in Fahrtrichtung Rheine abbiegen. Dabei übersah sie den von Rheine in Richtung Lingen fahrenden, bevorrechtigten 27-jährigen Fahrer eines BMW. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Sowohl die 34-jährige Fahrerin als auch der 27-jährige Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

