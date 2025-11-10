Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Thuine - Einbruch in Lagerhalle
Thuine (ots)
Zwischen Freitag, 7. November 2025, 15:30 Uhr, und Sonntag, 9. November 2025, 15:30 Uhr, kam es in der Klosterstraße in Thuine zu einem Einbruch in eine Lagerhalle. Ein bislang unbekannter Täter entfernte zunächst eine Eternitplatte von der Außenwand des Gebäudes, um sich so Zutritt zur Halle zu verschaffen. Im Inneren öffnete er zwei Schränke und entwendete daraus mehrere Arbeitsgeräte der Hersteller "Stihl" und "Makita". Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Klosterstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Freren unter der Telefonnummer 05902 / 949620 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.
