Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Thuine - Einbruch in Lagerhalle

Thuine (ots)

Zwischen Freitag, 7. November 2025, 15:30 Uhr, und Sonntag, 9. November 2025, 15:30 Uhr, kam es in der Klosterstraße in Thuine zu einem Einbruch in eine Lagerhalle. Ein bislang unbekannter Täter entfernte zunächst eine Eternitplatte von der Außenwand des Gebäudes, um sich so Zutritt zur Halle zu verschaffen. Im Inneren öffnete er zwei Schränke und entwendete daraus mehrere Arbeitsgeräte der Hersteller "Stihl" und "Makita". Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Klosterstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Freren unter der Telefonnummer 05902 / 949620 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

