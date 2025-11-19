PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen
Landkreis Sigmaringen (ots)
Pfullendorf
Mehrere Jägerstände umgeworfen und beschädigt
Zwischen Sonntagabend und Dienstagnachmittag haben Unbekannte mehrere Jägerstände in einem Waldstück entlang der L 194 zwischen Pfullendorf und Ostrach umgeworfen und beschädigt. An den insgesamt neun Hochsitzen entstand Sachschaden von schätzungsweise rund 2.000 Euro. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet in diesem Zusammenhang Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Christian Sugg
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell