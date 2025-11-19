PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Pfullendorf

Mehrere Jägerstände umgeworfen und beschädigt

Zwischen Sonntagabend und Dienstagnachmittag haben Unbekannte mehrere Jägerstände in einem Waldstück entlang der L 194 zwischen Pfullendorf und Ostrach umgeworfen und beschädigt. An den insgesamt neun Hochsitzen entstand Sachschaden von schätzungsweise rund 2.000 Euro. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet in diesem Zusammenhang Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Christian Sugg
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

