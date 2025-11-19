PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Küche durch Fettbrand zerstört Am Montag gegen 18 Uhr ist es in einem Wohnhaus im Dreiländerring zu einem Brand in der Küche einer Wohnung gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Wohnungsmieter Essen in heißem Fett zubereiten und verließ dabei kurzzeitig die Küche. Derweil geriet das Fett in Brand. Der 70-Jährige versuchte erfolglos den Brand zu löschen und ...

mehr