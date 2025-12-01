Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Sachbeschädigung durch Graffiti - Zeugen gesucht

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 29.11.2025 17:00 Uhr bis 30.11.2025 09:00 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung am Gebäude des Pfalzmuseums in der Kaiserslauterer Straße in Bad Dürkheim. Bislang unbekannte Täter hatten die Außenfassade sowie mehrere Fenster des Gebäudes mit schwarzer Farbe beschmiert. Die Farbschmierereien bestanden aus Schlangenlinien und herzähnlichen Symbolen. Zusätzlich meldete ein weiterer Anwohner eine Graffitibeschädigung an der Wand seiner Garage. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 600 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Kaiserslauterer Straße gemacht haben, sich unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

