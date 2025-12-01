PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Sachbeschädigung durch Graffiti - Zeugen gesucht

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 29.11.2025 17:00 Uhr bis 30.11.2025 09:00 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung am Gebäude des Pfalzmuseums in der Kaiserslauterer Straße in Bad Dürkheim. Bislang unbekannte Täter hatten die Außenfassade sowie mehrere Fenster des Gebäudes mit schwarzer Farbe beschmiert. Die Farbschmierereien bestanden aus Schlangenlinien und herzähnlichen Symbolen. Zusätzlich meldete ein weiterer Anwohner eine Graffitibeschädigung an der Wand seiner Garage. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 600 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Kaiserslauterer Straße gemacht haben, sich unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Daniel Mischon, Stellvertretender Leiter

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131/4868-8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 13:48

    POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Betrugsversuch durch gefälschten Überweisungsträger

    BAD DÜRKHEIM (ots) - Ein Vereinsvertreter aus Bad Dürkheim erstattete eine Strafanzeige, nachdem seine Bank am 17.11.2025 einen manipulierten Überweisungsträger bemerkt hatte. Bislang unbekannte Täter hatten versucht, rund 5000 Euro auf ein Konto einer Firma in Dresden zu überweisen. Die Unterschrift auf dem eingereichten Überweisungsträger war gefälscht. Bei ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 04:15

    POL-PDNW: Unter Drogeneinfluss durch die Nacht

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 01.12.2025 um 03:05 Uhr wurde in der Keltenstraße in 67433 Neustadt/W. ein 25-Jähriger mit seinem Peugeot einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit konnten bei dem Fahrer Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen aktuellen Betäubungsmitteleinfluss schließen ließen. Ein entsprechender Vortest verlief letztlich positiv auf die ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 02:35

    POL-PDNW: Unter Drogeneinfluss und bewaffnet unterwegs...

    Neustadt/Weinstraße - OT Lachen-Speyerdorf (ots) - ... war am 30.11.2025 um 23:20 Uhr ein 22-Jähriger aus Neustadt/W., als er mit einem E-Scooter in der Goetherstraße in 67435 Neustadt/W., Ortsteil Lachen-Speyerdorf, einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Während der Kontrollmaßnahmen konnte nämlich festgestellt werden, dass der junge Fahrer unter dem Einfluss von Amphetamin und Cannabis stand. Ferner konnte bei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren