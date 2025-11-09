Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1052) Streit auf Fußballplatz - Zuschauer attackierte Trainer

Nürnberg (ots)

Bei einem Jugendfußballspiel in Nürnberg kam es am Samstagabend (08.11.2025) zu einer Tätlichkeit gegen einen der Trainer. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei war gegen 18:00 Uhr zum Sportgelände in der Neusorgstraße gerufen worden. Während des Spiels zwischen den A-Jugendmannschaften des FC Bayern Kickers und des SC Germania Nürnberg soll es zwischen einem 40-jährigen Zuschauer (deutsch) und dem 24-jährigen Trainer der Heimmannschaft (deutsch) zunächst zu einem Streit gekommen sein, in dessen Folge der Zuschauer dem Jugendtrainer einen Faustschlag an den Kopf versetzt haben soll. Der Rettungsdienst musste den 24-Jährigen daraufhin zur Behandlung in ein Krankenhaus bringen.

Die Polizei konnte den 40-jähirgen Tatverdächtigen vor Ort antreffen. Dieser erstattete wiederum Anzeige gegen den Fußballtrainer wegen Beleidigung. Im Anschluss an die Identitätsfeststellung erhielt der 40-Jährige einen Platzverweis. Das Fußballspiel konnte fortgesetzt werden.

Erstellt durch: Michael Konrad

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell