Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1051) Einbruch in Wohnhaus - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Samstag (08.11.2025) in ein Wohnhaus im Nürnberger Osten ein. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

Die Täter waren in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 21:30 Uhr gewaltsam über eine Schiebetür in das Einfamilienhaus im Haselnußweg eingedrungen. Aus dem Anwesen entwendeten die Täter anschließend unter anderem Bargeld und Schmuck.

Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken führten am Tatort eine Spurensicherung durch. Die Kriminalpolizei sucht im Rahmen ihrer Ermittlungen Zeugen. Personen, die im Umfeld des Haselnußwegs verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Michael Konrad

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

