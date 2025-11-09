Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1048) Fußballfan schlug auf anderen Mann ein

Fürth (ots)

Mit Bezug auf das Spiel der 2. Bundesliga zwischen der SpVgg Greuther Fürth und Preußen Münster schlug am Freitagabend (07.11.2205) ein 23-Jähriger in der Fürther Innenstadt auf einen anderen Mann ein. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen festnehmen.

Ein Polizeibeamter hatte um kurz nach 22:00 Uhr in der Königstraße beobachten können, wie ein 23-jähriger Deutscher einem 18-jährigen Deutschen zunächst einen Kopfstoß verpasste und diesen anschließend mehrfach ins Gesicht schlug. Anschließend ergriff der Tatverdächtige die Flucht, konnte jedoch kurz darauf von Polizeibeamten festgenommen werden.

Der 23-jährige Tatverdächtige hatte eine Alkoholisierung von etwa 1,7 Promille. Die Polizei ließ bei dem Mann eine Blutentnahme durchführen. Auslöser der Tat waren nach ersten Erkenntnissen Parolen für den Verein Preußen Münster, die der 18-Jährige wiederholt skandiert hatte. Gegen den 23-jährigen Tatverdächtigen wird wegen Körperverletzung ermittelt.

Erstellt durch: Michael Konrad

