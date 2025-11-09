Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (1047) Polizeistreife am Nürnberger Hauptbahnhof erwischte Dieb auf frischer Tat
Nürnberg (ots)
Am Freitagabend (07.11.2025) erwischte eine Polizeistreife einen Dieb, der es am Nürnberger Hauptbahnhof auf Fahrradteile abgesehen hatte. Die Staatsanwaltschaft stellte gegen den 41-jährigen Weißrussen Haftantrag.
Einer Streife der Bundespolizeiinspektion Nürnberg war der 41-Jährige gegen 21:00 Uhr aufgefallen, als er sich an zwei Fahrradabstellplätzen im Bereich des Hauptbahnhofs zu schaffen machte. Bei einer Überprüfung des Mannes stellten die Beamten fest, dass der mutmaßliche Dieb zwei Fahrradreifen abmontiert hatte.
Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 41-jährigen Weißrussen einen Wert von etwa 1,3 Promille. Da der Mann in Deutschland wohnsitzlos ist, stellte die zuständige Staatsanwaltschaft Haftantrag gegen den Festgenommenen und ließ ihn einem Ermittlungsrichter vorführen. Bei der Einlieferung in die zentrale Polizeihaft grölte der Tatverdächtige wiederholt den Hitlergruß.
Erstellt durch: Michael Konrad
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de
Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr
Telefon: +49 (0)911 2112 1030
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: +49 (0)911 2112 1553
Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h
Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell