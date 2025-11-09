PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1047) Polizeistreife am Nürnberger Hauptbahnhof erwischte Dieb auf frischer Tat

Nürnberg (ots)

Am Freitagabend (07.11.2025) erwischte eine Polizeistreife einen Dieb, der es am Nürnberger Hauptbahnhof auf Fahrradteile abgesehen hatte. Die Staatsanwaltschaft stellte gegen den 41-jährigen Weißrussen Haftantrag.

Einer Streife der Bundespolizeiinspektion Nürnberg war der 41-Jährige gegen 21:00 Uhr aufgefallen, als er sich an zwei Fahrradabstellplätzen im Bereich des Hauptbahnhofs zu schaffen machte. Bei einer Überprüfung des Mannes stellten die Beamten fest, dass der mutmaßliche Dieb zwei Fahrradreifen abmontiert hatte.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 41-jährigen Weißrussen einen Wert von etwa 1,3 Promille. Da der Mann in Deutschland wohnsitzlos ist, stellte die zuständige Staatsanwaltschaft Haftantrag gegen den Festgenommenen und ließ ihn einem Ermittlungsrichter vorführen. Bei der Einlieferung in die zentrale Polizeihaft grölte der Tatverdächtige wiederholt den Hitlergruß.

Erstellt durch: Michael Konrad

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren