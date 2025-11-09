PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1046) Unbekannte schmierten Hakenkreuze in Schwanstetten - Polizei bittet um Hinweise

Roth (ots)

Im Gemeindeteil Schwand (Lkrs. Roth) beschmierten bislang unbekannte Täter unterschiedliche Gegenstände mit verfassungsfeindlichen Symbolen. Die Kriminalpolizei Schwabach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Die unbekannten beschrifteten in der Zeit von Donnerstag auf Freitag (06./07.11.2025) unter anderem Parkbänke und Mülleimer im Bereich rund um das Rathaus mit Hakenkreuzen und SS-Runen. Die verfassungsfeindlichen Symbole wurden mit schwarzem Filzstift aufgebracht, konnten zwischenzeitlich jedoch entfernt werden.

Zeugen, die in diesem Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Michael Konrad

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

