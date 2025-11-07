Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1043) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am 08.11.2025 - Verkehrslagemeldung

Am Samstag (08.11.2025) finden in Nürnberg mehrere Versammlungen statt, die sich teilweise als Demonstrationszug durch das Stadtgebiet bewegen werden. Verkehrsteilnehmer müssen im Tagesverlauf mit Behinderungen rechnen.

Im Zuge des angemeldeten Versammlungsgeschehens sind derzeit zwei Aufzüge durch Nürnberg vorgesehen. Eine der Versammlungen soll ab 11:30 Uhr am Kopernikusplatz starten und sich anschließend entlang folgender Wegstrecke bewegen:

Kopernikusplatz - Aufseßplatz - Pillenreuther Straße - Wölckernstraße - Allersberger Straße - Breitscheidstraße - Bulmannstraße - Peter-Henlein-Straße - Pillenreuther Straße - Celtisstraße - Karl-Bröger-Straße - Bogenstraße - Tafelfeldstraße - Sandstraße - Tafelhofstraße - Grasergasse - Kornmarkt - Dr.-Kurt-Schumacher-Straße - Weißer Turm - Karolinenstraße - Königstraße - Hallplatz

Ein weiterer Aufzug soll um 14:00 Uhr auf dem Hallplatz beginnen und anschließend dieser Streckenführung folgen:

Hallplatz - Königstraße - Bahnhofsplatz - Celtisunterführung - Pillenreuther Straße - Wölckernstraße - Schweiggerstraße - Harsdörfferstraße - Schwanhardstraße - Wilhelm-Spaeth-Straße - Lichtenhofstraße - Holzgartenstraße - Wodanstraße - Gudrunstraße - Annapark

Im Bereich der genannten Strecken wird es zeitweise zu Verkehrssperren und daraus resultierenden Behinderungen kommen. Fahrzeugführer werden gebeten, den Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu folgen bzw. die Aufzugsstrecken im betroffenen Zeitraum weiträumig zu umfahren.

