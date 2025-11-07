PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1043) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am 08.11.2025 - Verkehrslagemeldung

Nürnberg (ots)

Am Samstag (08.11.2025) finden in Nürnberg mehrere Versammlungen statt, die sich teilweise als Demonstrationszug durch das Stadtgebiet bewegen werden. Verkehrsteilnehmer müssen im Tagesverlauf mit Behinderungen rechnen.

Im Zuge des angemeldeten Versammlungsgeschehens sind derzeit zwei Aufzüge durch Nürnberg vorgesehen. Eine der Versammlungen soll ab 11:30 Uhr am Kopernikusplatz starten und sich anschließend entlang folgender Wegstrecke bewegen:

Kopernikusplatz - Aufseßplatz - Pillenreuther Straße - Wölckernstraße - Allersberger Straße - Breitscheidstraße - Bulmannstraße - Peter-Henlein-Straße - Pillenreuther Straße - Celtisstraße - Karl-Bröger-Straße - Bogenstraße - Tafelfeldstraße - Sandstraße - Tafelhofstraße - Grasergasse - Kornmarkt - Dr.-Kurt-Schumacher-Straße - Weißer Turm - Karolinenstraße - Königstraße - Hallplatz

Ein weiterer Aufzug soll um 14:00 Uhr auf dem Hallplatz beginnen und anschließend dieser Streckenführung folgen:

Hallplatz - Königstraße - Bahnhofsplatz - Celtisunterführung - Pillenreuther Straße - Wölckernstraße - Schweiggerstraße - Harsdörfferstraße - Schwanhardstraße - Wilhelm-Spaeth-Straße - Lichtenhofstraße - Holzgartenstraße - Wodanstraße - Gudrunstraße - Annapark

Im Bereich der genannten Strecken wird es zeitweise zu Verkehrssperren und daraus resultierenden Behinderungen kommen. Fahrzeugführer werden gebeten, den Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu folgen bzw. die Aufzugsstrecken im betroffenen Zeitraum weiträumig zu umfahren.

Erstellt durch: Michael Konrad

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

